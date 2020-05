Puisqu’on a été plutôt séduit par Bloodstained : Ritual of the Night, on ne résiste pas à l’envie de partager l’info de 505 Games et ArtPlay : le déploiement d’une mise à jour avec du contenu gratuit à la clé.



D’ores et déjà déployée sur PC, PS4 et Xbox One (plus tard sur Switch), l’update en question s’adresse notamment aux joueurs qui ont terminé le jeu avec la Bonne Fin et qui peuvent ainsi désormais accéder à Zangetsu en tant que perso principal.

Le Randomizer, une nouvelle option qui permet de modifier les réglages de huit différents paramètres, est aussi de mise dans cette mise à jour de Bloodstained : Ritual of the Night. Les fans apprécieront.