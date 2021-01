Avec un peu de retard sur le planning initial, le nouveau contenu téléchargeable du très bon Bloodstained : Ritual of the Night est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Au programme, le mode classique pour jouer façon expérience 8-bit et un crossover avec le Kingdom Two Crowns de Raw Fury.

Gratuit, le mode classique de Bloodstained permet donc de découvrir Miriam dans un monde en 8-bit. Une expérience inédite (promise depuis le Kickstarter du jeu, soit-dit en passant) avec cinq boss à affronter, du scoring et trois modes de difficulté. Quant au crossover Kingdom, il consiste en une nouvelle zone en mode pixel art avec un boss inédit et du nouvel équipement à la clé.

D’autres éléments viendront enrichir l’expérience de Bloodstained : Ritual of the Night cette année, dont l’arrivée d’un nouveau personnage jouable.