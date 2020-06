Le très bon Bloodstained : Ritual of the Night vient de fêter son million d’exemplaires vendus depuis sa sortie il y a un an de cela sur PC et consoles. 505 Games et ArtPlay s’en félicitent, bien évidemment, mais ils en profitent surtout pour lever le voile sur les prochains contenus dont profitera le jeu.

Dans cette longue vidéo présentée par Koji Igarashi, on apprend notamment que Bloodstained : Ritual of the Night se dotera le 23 juin (en juillet sur Switch) d’un mode Boss Revenge (quatre boss à battre avec le meilleur temps possible) et d’une option Chroma Wheel (palette de couleurs pour personnaliser l’apparence des personnages et l’équipement).

Bien des éléments seront proposés puisque Bloodstained aura droit à d’autres contenus et fonctionnalités tout au long de l’année à venir. On vous laisse découvrir quoi avec la feuille de route illustrée ci-dessous.