BloodRayne sort les crocs et fait son retour cette semaine via des versions Terminal Cut des deux jeux de feu Terminal Reality. On en parlait au début du mois, BloodRayne et BloodRayne 2 reviennent ainsi sur Steam et GOG.com avec des éditions techniquement améliorées : résolutions 4K (anti-aliasing 4x, éclairage retravaillé et autres effets graphiques améliorés), cinématiques upscalées et compatibilité avec les pads actuels.

Deux trailers, un pour chaque épisode, ont été mis en ligne pour célébrer ces arrivées.

Prise en charge par Ziggurat Interactive avec des développeurs ayant œuvré sur les jeux à l’époque chez Terminal Reality, BloodRayne : Terminal Cut et BloodRayne 2 : Terminal Cut sont affichés au prix de lancement de 8,24€ pièce sur la plateforme de Valve. Vous possédez l’une ou les deux versions d’origine ? Ces éditions Terminal Cut vous sont offertes.