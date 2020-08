Si cette semaine est marquée par la sortie de Madden NFL 21, c’est un autre genre de sport que Nacon et Cyanide ont présenté à l’occasion de la gamescom 2020. L’exaltante série Blood Bowl va en effet avoir droit à un nouvel épisode, sobrement baptisé Blood Bowl 3 et présenté ci-dessous avec un premier trailer.

S’il sera toujours question de stratégie au tour par tour et d’une formule foot US à la sauce Warhammer, on sait que Blood Bowl 3 proposera les deux nouvelles races de la nouvelle édition du jeu de plateau, à savoir les orques noirs et la noblesse impériale, pour un total de 12 races jouables au lancement.

Pas attendu avant 2021 sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch, Blood Bowl 3 a encore bien du temps pour faire parler de lui. En attendant, on vous fait tout même profiter des quelques premiers screens du jeu.