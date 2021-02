À l’occasion de la BlizzConline 2021 de la nuit dernière, Blizzard Entertainment a révélé l’existence d’une certaine Blizzard Arcade Collection. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’une compilation regroupant des classiques de la compagnie que sont : The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne.

Blizzard Arcade Collection, trois classiques de retour

D’ores et déjà disponible en téléchargement, cette Blizzard Arcade Collection remet au goût du jour les trois jeux en question qu’il est possible de jouer en Original Edition pour retrouver l’expérience d’origine, mais aussi en Definitive Edition avec quelques nouveautés à la clé.

Dans cette configuration Definitive, The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne se présentent avec des commandes personnalisables et la possibilité de revenir jusqu’à 10 secondes en arrière. En Original Edition, les trois titres disposent d’un mode spectateur « permettant aux joueurs de visionner une partie préenregistrée du jeu et d’en prendre le contrôle à tout instant ». Dans les deux versions, chaque titre (sauf Rock N Roll Racing en Definitive Edition) autorise la sauvegarde à n’importe quel moment et tous embarquent divers bonus (illustrations, documents de développement, etc.).

Sur PC, la Blizzard Arcade Collection se récupère via la Collection commémorative du 30e anniversaire de Blizzard à partir de 19,99€ (ou 39,99€ voire 59,99€ avec des bonus pour les autres jeux Blizzard). Sur PS4, Xbox One et Switch, cette compilation est achetable individuellement à 19,99€ mais peut aussi être récupérée dans la Collection commémorative du 30e anniversaire de Blizzard à 29,99€ (là encore avec des bonus pour les autres jeux Blizzard).