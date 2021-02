Toujours dans le cadre de la BlizzConline 2021, c’est le retour d’un monument du jeu vidéo que Blizzard Entertainment a annoncé lors de son événement. Il s’agit de Diablo 2, un classique qui reviendra dans une édition baptisée Diablo II : Resurrected et prévue pour cette année sur PC ainsi que sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Diablo II ressuscité

Remastérisation de son état, Diablo II : Resurrected se présentera avec des visuels entièrement retravaillés. Modèles originaux 2D revus pour un rendu en 3D, éclairage dynamiques, effets physiques et animations remises au goût du jour, interface utilisateur révisée, cross-save : le jeu de Blizzard fera le beau pour son grand retour. Un remaster doté d’une résolution 4K (sur les supports compatibles) mais qui déboulera également avec des cinématiques entièrement remaniées nous dit-on, le tout avec une bande-son elle-aussi passée à la moulinette et notamment compatible Dolby Surround 7.1.

Pour les nostalgiques, Diablo II : Resurrected disposera d’une option permettant de passer à la volée de la version d’origine du jeu au remaster. Et comme le contenu de l’extension Lord of Destruction sera intégré d’office, il y aura clairement de quoi s’occuper avec les cinq actes, les sept classes et les options de personnalisations proposés.

Prise en charge par Vicarious Visions, cette version remastérisée de Diablo 2 fera bientôt l’objet d’une alpha technique sur PC. Il est possible de s’y inscrire, en faisant un petit tout à cette adresse.