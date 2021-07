C’est bientôt la fin de l’accès anticipé pour Blightbound. Le nouveau jeu de Ronimo Games, les développeurs d’Awesomenauts, est en effet daté au 27 juillet prochain. Date à laquelle l’accès anticipé Steam prendra fin avec donc l’arrivée de la version finale, aussi sur PS4 et Xbox One.

On vous en parle depuis 1 an, Blightbound est un donjon crawler orienté multijoueur. On y découvre trois héros (pour de la coop à trois donc) faisant face à un brouillard maléfique qui enveloppe la terre. Une raison suffisante pour explorer des donjons remplis d’ennemis (et de boss), avec plus de 20 héros à jouer (ayant des rôles de classe distincts) et bien évidemment le plein d’objets à piller ou fabriquer.

Dernière précision, Blightbound est cross-play.