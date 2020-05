L’équipe de Ronimo Games, qui a largement fait ses preuves avec Awesomenauts, s’apprête à sortir son nouveau titre en accès anticipé. Cet été, les joueurs PC fans de donjon crawler auront en effet la possibilité de découvrir Blightbound dont voici la première vidéo.

Trois héros (guerrier, assassin et mage, pour de la coop à trois), un brouillard maléfique qui enveloppe la terre, des donjons, des ennemis mystiques à combattre (dont des boss) et de précieux trésors à récupérer, Blightbound na va pas réinventer le genre mais compte sur son univers pour séduire.

Plus de 20 personnages seront à collecter au fil des heures, chacun avec ses propres caractéristiques/compétences, et Blightbound placera l’accent sur la complémentarité entre les classes pour inciter les joueurs à évoluer en équipe. Les amateurs de craft pourront quant à eux fabriquer/piller le plein d’objet mais aussi améliorer leur camp avec artisans, misions bonus et entraînements spécifiques pour les héros.

On ne manquera pas de surveiller Blightbound dans les prochaines semaines.