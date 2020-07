Si comme nous vous avez aimé Blasphemous alors vous serez heureux d’apprendre que vous allez bientôt pouvoir relancer le jeu pour profiter d’un DLC gratuit offert à tous les possesseurs du jeu.

Baptisé Stir of Dawn le DLC annoncé par The Game Kitchen permettra de redécouvrir le jeu avec le tant attendu mode New Game +. On découvrira également une toute nouvelle histoire avec son lot de PNJs, ennemis, boss et lieux inédits à découvrir. La carte, en plus d’avoir été refaite, proposera beaucoup plus de voyages rapides et le système de contre fera lui aussi peau neuve avec, à la clé, de nouvelles exécutions disponibles.

Le jeu pourra enfin se jouer entièrement en espagnol tandis qu’un tout nouveau système de jeu optionel dénommé Three Penitence (brièvement aperçu dans la vidéo) fera son apparition. Enfin The Game Kitchen dévoile que le DLC s’accompagnera d’un énorme rééquilibrage appliqué sur les prières, les ennemis ainsi que différents objets.

Tout ceci sera disponible gratuitement dès le 4 août prochain et ce, pour toutes les plateformes supportées (PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch). Histoire de patienter jusque là, The Game Kitchen donnera chaque semaine un peu plus de détails sur ce contenu additionnel directement sur la page steam du jeu.