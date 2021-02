Les lanternes célébrant le nouvel an chinois ne sont plus qu’à trois jours de rougir de leur feu festif. Pour cette occasion, le studio indépendant chinois Game Science a pris soin de préparer une bande-annonce totalement inédite de son titre très prometteur Black Myth : Wukong.

Rattrapage

Basé sur l’un des grands classiques de la littérature chinoise : La Pérégrination vers l’Ouest, ce projet propose de découvrir les aventures de Sun Wukong, alias le Roi Singe, à travers une narration plus sombre, voire macabre. Le joueur incarnera ainsi le singe dit immortel qui, armé de son fameux Bâton Cerclé d’Or, aura pour mission de protéger et conduire en Inde un certain Xuanzang, un moine possédant des textes et écritures sacrés.

Après nous avoir laissé avec une impressionnante démonstration d’annonce de près d’un quart d’heure au sein des sentiers forestiers et humides de Black Wind Mountain, les développeurs ont choisi cette fois de mettre en lumière une zone plus aride et sableuse de son univers.

Au-delà d’être inhospitaliers par leur climat, ces panoramas désertiques, faits de temples en ruine, d’arbres morts et de cadavres desséchés regorgent surtout de créatures peu amicales. Entre les rats de trois mètres et autres muridés à deux têtes, le bestiaire se montre grandement inspiré, mais pas forcément tendre avec les personnes souffrant de musophobie.

Maître Boeuf

Quoi qu’il en soit, du courage, il ne faudra pas en manquer pour faire face à ces monstres qui devraient nous marquer autant par leur esthétique, que leur coriacité. Parmi les subtilités de gameplay, la possibilité de lancer tel un frisbee son bâton ou de se transformer en divers animaux et même en une sorte de golem de pierre devrait en soi nous aider dans la bataille. Mais il faut bien garder en tête que ces guerriers rongeurs ne serviront que d’apéritif avant de laisser place au gardien et boss des lieux.

Quoi de mieux d’ailleurs que de clôturer un trailer en présentant l’un d’entre eux. Et le nouveau calendrier lunaire étant placé sous le signe du Boeuf de métal, c’est tout naturellement en nous laissant en compagnie d’un genre de minotaure géant que Black Myth : Wukong nous invite à suivre son avancement.

Développé sous Unreal Engine, le jeu est pour l’instant prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X / S. Si aucune précision concernant une quelconque plage de lancement n’a été communiquée, l’équipe de développement de Game Science espère toutefois sortir leur bébé d’ici trois ans.