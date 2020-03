Le Nintendo Direct fraîchement diffusé a permis à 2K d’officialiser et préciser les arrivées de plusieurs titres sur Switch. Sont concernées BioShock : The Collection, XCOM 2 Collection et Borderlands Legendary Collection, trois collections à paraître le 29 mai prochain sur la machine de Nintendo.

La trilogie BioShock, dont le test est à retrouver par ici, déboulera sur Switch dans une version physique qui ne contiendra que « les actes d’ouverture » de chacun des trois jeux. Il faudra en effet passer par la case téléchargement pour mettre la main sur le reste du contenu de chaque titre.

La collection XCOM 2 aura elle-aussi droit à une version droite, composée des deux missions de base. Là encore, il faudra télécharger le reste du jeu (24 Go maximum).

Enfin, Borderlands GOTY, Borderlands 2 et Borderlands : The Pre-Sequel seront quant à eux aussi vendus dans une version physique. Cette dernière ne contiendra toutefois qu’une partie de Borderlands GOTY, le reste du jeu devra être téléchargé tout comme les deux autres jeux de la compilation.

Peu importe la collection, il en coûtera 49,99€ pour mettre la main sur ces versions Switch.