Il s’en est passé du temps depuis son annonce en 2018 et nos premières impressions manette en mains. Discret, Biomutant d’Experiment 101 a pourtant attiré notre attention dès le début même s’il faut composer avec un inquiétant silence depuis maintenant plus d’un an.

Une longue absence que les développeurs rompent cette semaine en donnant des nouvelles de leur petit protégé. Il était temps.

Que faut-il retenir de ce message ? Que Biomutant est encore en développement, Experiment 101 affirmant même « n’avoir jamais travaillé aussi dur et plus concentré que maintenant« . De taille relativement modeste (une vingtaine d’employés), le studio évoque ainsi le travail de finition de son jeu en le qualifiant de « long, difficile et imprévisible« .

À quand une date de sortie ? Seulement lorsque le jeu sera « prêt pour cela » conclut Experiment 101 qui peut compter sur le soutien de son éditeur, THQ Nordic, lequel a appuyé les propos de l’équipe de développement sur les réseaux sociaux.