Plutôt apprécié des possesseurs d’un casque de réalité virtuelle, Creed Rise to Glory n’était finalement qu’un premier pas des développeurs de Survios dans l’univers des licences Rocky et Creed. En partenariat avec KOCH Media et la MGM, le studio dévoile un certain Big Rumble Boxing : Creed Champions et annonce sa sortie pour cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Orienté arcade, ce prochain jeu de boxe aura droit à un mode scénarisé et proposera de combattre avec des combattants iconiques des films. Du multijoueur, en local uniquement, sera aussi de la partie.

Pas d’autres infos à se mettre sous la dent, juste les screenshots visibles ci-dessus.