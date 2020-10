Fin août, nous avions eu l’opportunité de découvrir une version preview de Ben 10 : La chasse aux pouvoirs (nos impressions sont toujours disponibles par ici). Un nouveau jeu développé à partir du reboot de 2016 de la série animée et dont Outright Games, l’éditeur, fête aujourd’hui le lancement en vidéo.

Jeu d’action-aventure prenant soin de reprendre les éléments clés de la série, dont l’Omnitrix qui permet à notre héros de prendre différentes formes, Ben 10 : La chasse aux pouvoirs se démarque aussi par sa volonté de proposer un monde ouvert et de la coop à 2 en drop-in/drop-out.

Une approche pas inintéressante, quoique clairement taillée pour les plus jeunes, à retrouver sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en échange de 35-40€ selon les boutiques.