Les joueurs PC avides d’expériences peu communes peuvent ajouter Before Your Eyes à leur liste de souhait sur Steam. La raison ? Ce titre développé par GoodbyeWorld Games, en collaboration avec Skybound Games et RYOT Studio, se jouera uniquement en clignant des yeux devant sa webcam.

Pour progresser et interagir dans cette aventure narrative, il faudra en effet utiliser ses yeux dont les mouvements et les clignements seront captés via votre webcam, par une technologie maison des développeurs. Une approche unique qui servira à Before Your Eyes pour « nous faire revivre les souvenirs les plus joyeux et poignants d’une vie autrefois vécue ».

Before Your Eyes sera disponible à partir du 8 avril sur la plateforme de Valve.