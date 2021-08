Une nouvelle vidéo de Battlefield 2042 a fait son apparition hier. Electronic Arts a en effet diffusé un court-métrage répondant au nom de Exode. Ce dernier présente les évènements censés être à l’origine de la guerre totale telle qu’elle sera racontée dans le FPS de DICE. La séquence, disponible ci-dessous en version française, permet aussi de retrouver un protagoniste de Battelfield 4 : Kimble « Irish » Graves (incarné par l’acteur Michael K. Williams), l’un des Spécialistes du jeu et l’une des principales figures du groupe des Sans-Patrie.

Dans Battlefield 2042, les Spécialistes seront là pour offrir un regard sur les évènements du jeu et « leurs expériences sur le champ de bataille ». Une dimension narrative qui sera intégrée dans chacune des trois expériences multi du jeu et à laquelle les joueurs pourront choisir de s’intéresser, ou non.

Une page, visible à cette adresse, est disponible pour retrouver toutes les informations sur chacun des Spécialistes dévoilés.