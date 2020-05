Les adeptes de Tales of n’ont pas mis longtemps, hier lors de l’Inside Xbox spécial Series X, à reconnaître la patte de Bandai Namco lorsque les premières images de Scarlet Nexus ont été dévoilées.

Notamment pris en charge par d’anciens membres des équipes en charge de Tales of (et plus particulièrement Tales of Vesperia), ce futur action-RPG mêlera humains avec des pouvoirs de psycho-kinésie et dangereux mutants (les Others). Comment lutter contre l’envahisseur ? En usant des capacités extra-sensorielles des humains intégrant la Other Suppression Force. C’est plus précisément un certain Yuito Sumerag que les joueurs incarneront.

« Scarlet Nexus a pour but de changer le regard que porte le public sur les jeux de rôles japonais (JRPG) grâce à sa forte esthétique futuriste et un système de combat mêlant action rapide et stratégie. Ce titre […) est aussi l’occasion de profiter de la puissance hébergée par la nouvelle génération de consoles pour bénéficier d’une liberté de création enthousiasmante. » Stephen Akana, Bandai Namco Entertainment America

Comme les autres jeux présentés lors de cette fameuse soirée, Tales of aura droit au Smart Delivery pour ceux qui passeront de la Xbox One à la Series X.