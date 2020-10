Square Enix fait le plein de nouvelles images pour Balan Wonderworld, le jeu d’action qui sera publié sous le nouveau label Balan Company (une équipe fondée par Yuji Naka et Naoto Oshima, des anciens de la Team Sonic, et réunissant des personnalités pour la création de jeux, contenus vidéos et musicaux). Place au nouveau trailer de ce titre à paraître le 26 mars 2021.

Balan Wonderworld, le chapitre 1



Baptisée L’homme qui s’insurge contre la tempête, du nom du premier chapitre du jeu, cette vidéo de Balan Wonderworld présente l’un des 12 mondes qu’il faudra explorer dans ce jeu d’action-plateformes où chaque environnement, les cœur-mondes, s’assimilera à une pièce de théâtre, un monde fantastique où les costumes octroieront des pouvoirs à nos héros.

Dans L’homme qui s’insurge contre la tempête, les joueurs feront la connaissance de Jose, un fermier qui voit une tempête s’abattre sur son champ. De cet évènement tragique naîtra Bartholoumé, une créature qui « hante l’âme de Jose » et qu’il faudra affronter en endossant les costumes de Larbombe, Lourbillon, Doudragon, Bongourou et Elastifleur pour obtenir divers pouvoirs (sauter en brisant le solo, lâcher une attaque de feu ou encore réaliser des super-sauts, entre autres).

Square Enix précise aussi que chaque monde exploré de Balan Wonderworld aura son propre événement Bataille de Balan, une scène à déclencher en dégotant un haut-de-forme et qui laisse place à un QTE. L’ensemble des 12 mondes du jeu adopteront ainsi cette structure, à savoir un évènement qui donne naissance à un cœur-monde, des dangers à affronter en découvrant de nouveaux costumes et une Bataille de Balan.