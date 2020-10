Bien qu’il ne soit pas attendu avant mars 2021, Balan Wonderworld ne résiste pas à l’envie de montrer sa vidéo d’introduction. Une séquence de deux minutes et quelques qui prend soin de mettre en scène les héros du jeu, Léo Craig et Emma Cole, alors qu’il font la rencontre dans un théâtre du maître de cérémonie Balan.

Dans cette production de Square Enix proposée en collaboration avec Yuji Naka et Naoto Oshima (Team Sonic), les joueurs seront littéralement plongés dans l’univers d’un théâtre dont les scènes seront autant de niveaux à découvrir. On rappelle aussi que l’idée sera de revêtir plus de 80 différents costumes capable de modifier l’apparence et les pouvoirs des deux personnages principaux.

Balan Wonderworld sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X/S (avec Smart Delivery à la clé).