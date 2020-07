Autre révélation de la semaine, Balan Wonderworld a offert un premier aperçu de son monde à travers un trailer.

Proposé par Yuji Naka et Naoto Oshima, deux figures de Sonic the Hedgehog et co-fondateurs de la Team Sonic, ce premier jeu de la marque Balan Company prendra les traits d’un jeu mêlant action et plateformes 3D.

L’aventure, prenant place dans un mystérieux théâtre, nous proposera d’explorer le Wonderworld pour y « rétablir la joie et l’équilibre dans les cœurs et les esprits de tous ceux qu’ils rencontreront ». L’idée sera de revêtir plus de 80 différents costumes modifiant l’apparence des deux personnages principaux, Léo et Emma, et leur octroyant divers pouvoirs.

Prévu pour le printemps 2021, Balan Wonderworld sortira sur PC et consoles (ancienne et nouvelle génération).