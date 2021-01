Envie de savoir de quoi il en retournera avec Balan Wonderworld ? Ca tombe bien, Square Enix a annoncé la mise en ligne d’une démo jouable pour son titre, démo qui arrivera le 28 janvier à 18h sur PC (Steam) et dès minuit sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Jouable en solo ou en coop locale, cette démo d’une durée annoncée de deux heures donnera accès à l’Île des Tims, à partir de laquelle trois mondes seront à découvrir : L’homme qui s’insurge contre la tempête (Monde 1, Actes 1 et 2, Combat de boss), Le garçon qui voulait ne faire qu’un avec le vent (Monde 4, Acte 1) et La fille et le chaton (Monde 6, Acte 1).

Pour rappel, dans Balan Wonderworld chaque environnement, appelés les cœur-mondes, s’assimilera à une pièce de théâtre, un monde fantastique où les costumes octroieront des pouvoirs à nos héros. Voici par exemple ce qui vous attendra dans le Monde 1 du jeu, l’une des zones à découvrir dans la démo à venir.

La version finale du jeu arrivera fin mars.