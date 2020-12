Fraîchement dévoilé lors des Game Awards, Back 4 Blood sera jouable dès le 17 décembre prochain avec le lancement de son test alpha fermé.

Pour ne pas faire perdre de temps aux chanceux qui auront accès à ces trois jours de test, Turtle Rock Studios présente en vidéo le contenu qui sera disponible pour ce premier test grandeur nature.

Quatre Nettoyeurs seront disponibles sur les huit que le jeu proposera au final avec, pour chacun, une arme secondaire et des atouts propres.

On retrouvera également le Directeur du de jeu, cette IA qui ajuste le jeu en fonction des actions des joueurs. Le but est ici de faire en sorte que chaque partie soit unique et pousse les joueurs à s’adapter à un jeu qui change en permanence.

Question nouveautés le jeu se basera dorénavant sur un système de carte qui permettra aux joueurs, comme au Directeur du jeu, de modifier les parties. Pour les premiers il s’agira de bonus dont profitera toute l’équipe, alors que pour le second le but sera d’ajouter des modificateurs qui viendront pourrir la vie des joueurs.

On attend bien évidemment les premiers retours de ce Back 4 Blood avec impatience avec, pourquoi pas, la chance de participer à ce premier closed test.

Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous présenter tout ça. Sinon on attendra le 22 juin 2021, date de sortie actuelle de Back 4 Blood sur PC, Xbox One, PS4, PS5 et Xbox Series S et X.