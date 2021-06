Il aura fallu attendre cette édition E3 2021 du Square Enix Presents pour enfin avoir des nouvelles concrètes de Babylon’s Fall. Le prochain jeu de PlatinumGames (NieR : Automata, Bayonetta, Vanquish, Anarchy Reigns, etc.) a eu droit à son nouveau trailer à (re)découvrir ci-dessous.

L’occasion d’apprécier les guerriers Sentinels en action, aidés par leur appareil Gideon Coffin qui leur octroiera deux armes supplémentaires en plus des armes portées dans chaque main. Avec un tel arsenal, il s’agira de partir à l’assaut de la gigantesque tour de Babylone en solo ou en coop à 4 joueurs. Le tout avec un style visuel Brushwork Filter façon peinture à huile.

En plus de promettre des modes de jeu gratuits post-lancement, Babylon’s Fall fera l’objet de bêtas en trois phases sur PC, PS4 et PS5. Il est possible de s’y inscrire en cliquant sur ce lien.

Une longue interview des développeurs est également disponible ci-dessous pour les intéressés. On y ajoute quelques images, pour la forme.