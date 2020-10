C’est jour de sortie pour Let’s Sing presents Queen, l’épisode du jeu de karaoké de Ravenscourt et Voxler entièrement dédié à Queen. Un jeu à retrouver sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One (uniquement en dématérialisé sur la console de Microsoft), et dont on ne résiste pas à partager le trailer de lancement.

La playlist, visible par ici dans son intégralité, regroupe pas moins de 30 chansons du célèbre groupe. Une sélection à base de « Bohemian Rhapsody », « We Will Rock You », « Another One Bites The Dust », « I Want To Break Free » ou encore « Radio Ga Ga », entre autres, que les fans de Let’s Sing peuvent interpréter via l’un des habituels modes de la franchise (dont Mix Tape 2.0 et Let’s Party).

Comme ses prédécesseurs, Let’s Sing presents Queen est disponible en plusieurs formats physiques : l’un sans micro (39,99€) et l’autre avec 2 micros (59,99€). Sinon, le smartphone peut aussi faire l’affaire.