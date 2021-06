Si Avatar : Frontiers of Pandora a su éveiller votre curiosité lors du dernier E3, alors vous aurez probablement envie d’en savoir plus sur le moteur Snowdrop d’Ubisoft Massive Entertainment utilisé pour donner vie aux environnements du jeu. Ubisoft a en effet mis en ligne une nouvelle vidéo dédiée au fameux moteur graphique, vidéo à retrouver ci-dessous sous-titrée en français.

Un moteur maison amélioré pour coller aux standards des machines nouvelle génération et des PC, c’est a priori de cette manière que Avatar : Frontiers of Pandora compte nous impresionner. Plus habituée aux environnements urbains, l’équipe de Massive Entertainment s’attèle cette fois à proposer une « jungle épaisse et luxuriante » mais aussi à nous émerveiller dans les airs. Le tout avec le plein de microdétails nous promet-on.

Sortie prévue pour 2022, on aura donc largement le temps de revoir ce jeu Avatar sur le devant de la scène.