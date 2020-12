On vous en parlait le mois dernier, la nouvelle mise à jour Aube d’Acier de Fallout 76 vient bel et bien de faire son apparition sur PC, consoles PlayStation et Xbox. Une update présentée dans une nouvelle bande-annonce que voici, histoire de faire plus ample connaissance ave la Confrérie de l’Acier.

« Des nouveaux NPC, des nouveaux lieux à visiter, des abris de C.AM.P. pour étendre les options de construction, des nouvelles armes et armures à gagner et bien plus encore », c’est là le programme de cette mise à jour gratuite qui introduit donc la première salve de quêtes basées sur la fameuse confrérie.