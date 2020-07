C’est lors du dernier Nintendo Direct Mini japonais que Koei Tecmo a levé le voile sur Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy. Le prochain épisode de la série Atelier aura aussi droit à une sortie sur le Vieux Continent et la division européenne de Koei Tecmo a d’ores et déjà fait savoir qu’il arrivera cet hiver sur nos PS4, PC (Steam) et Nintendo Switch.

En attendant la diffusion de la première vidéo occidentale de ce Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy, voici le trailer japonais qui a été diffusé pour l’occasion.

Que sait-on de ce futur JRPG ? Il s’agira d’une suite directe à Atelier Ryza premier du nom et il mettra en scène le même protagoniste, Ryza, « première héroïne de la série à être le personnage principal dans deux opus à la suite« .