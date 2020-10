Astérix & Obélix XXL : Romastered est de sortie en cette fin de semaine sur tous les PC et toutes les PS4, Xbox One et Nintendo Switch de la Gaulle. Une arrivée que Microids fête avec un trailer à retrouver ci-dessous.

Version remastérisée par OSome Studio du jeu PS2 de 2003, Astérix & Obélix XXL : Romastered se dote de visuels remis au goût du jour, de nouvelles animations et d’un gameplay modernisé, le tout avec 4 nouveaux modes de jeu (Parcours, Contre le sablier, Extrême et Retro).

L’un de ces nouveaux modes, Retro, permet notamment de basculer à la volée sur les graphismes originaux du jeu avec possibilité de les afficher au ratio 4:3 d’origine ou en 16:9.