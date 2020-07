Alors que le remake de XIII est d’ores et déjà programmé pour le 10 novembre, Microids profite du relatif calme estival pour préciser son calendrier des sorties de la fin 2020. En tête de liste ? Astérix et Obélix XXL Romastered, révélé pour l’occasion.

Il y a Astérix et Obélix XXL Romastered…

Comme XXL 2 en son temps, le premier jeu Astérix et Obélix XXL reviendra donc dans une version remastérisée avec un gameplay modernisé, la possibilité de switcher à la volée sur la version d’origine mais aussi de profiter de deux nouveaux modes de jeu.

Astérix et Obélix XXL Romastered sortira le 22 octobre sur PC, Switch PS4 et Xbox One, toujours aux soins d’OSome Studio.

.. et les autres

Le catalogue de fin d’année de l’éditeur français ne se limitera pas aux aventures des gaulois puisqu’un peu plus tôt en octobre, le 6 du mois, c’est Agatha Christie : The ABC Murders qui fera son apparition sur Switch. Oui, il s’agira du titre de 2016 paru alors sur PC, PS4 et Xbox One.

Toujours en octobre, le 27 cette fois, on retiendra la sortie du jeu Les Tuniques Bleues Nord & Sud. Un remaster, une fois encore, entre les mains d’Appeal Studios et destiné à remettre au goût du jour le jeu de stratégie paru sur Amiga à la fin des années 80. Le 29 octobre, on changera de registre avec une nouvelle adaptation de l’émission Qui veut gagner des millions ? sur PC et consoles.

D’autres titres signés Microids garniront les étales en fin d’année, de plus amples informations étant disponibles sur le site officiel de l’éditeur.