Microids ne lâche plus Astérix. L’éditeur français a annoncé le développement, par Mr. Nutz Studio, d’un certain Astérix et Obélix : Baffez-les Tous, un beat’em up dont un premier aperçu nous est donné avec la vidéo que voici.

Avec ses personnages, ses décors et ses animations réalisés à la main, cet Astérix et Obélix : Baffez-les Tous tentera de rendre hommage aux classiques 2D du genre mais aussi de retranscrire au mieux l’univers imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo.

Un mode coop en local est d’ores et déjà promis pour ce nouveau jeu vidéo Astérix dont la sortie se fera durant l’automne 2021 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Compatibilité oblige, il sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X.