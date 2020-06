Comme promis, KUNOS Simulazioni et 505 Games lâchent la version console d’Assetto Corsa Competizione cette semaine. Le jeu de course est désormais disponible sur nos PS4 et Xbox One, une arrivée célébrée avec un trailer de lancement.

À la portée des joueurs PC depuis un bon moment, Assetto Corsa Competizione débarque sur consoles avec les dernières mises à jour, évidemment, mais embarque aussi un contenu de poids. D’ailleurs, rappelons que l’imposant GT Pack Intercontinental est offert aux joueurs qui ont pré-commandé le jeu sur PS4 et Xbox One (ou qui l’achètent avant le 7 juillet sur le PS Store).

L’avenir est également assuré pour le jeu officiel du GT World Challenge, comme l’explique l’éditeur :



Le DLC GT4 Pack, qui ajoutera plus de 10 nouvelles voitures GT4, sera disponible en juillet sur Steam pour les joueurs PC, et cet automne sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le DLC British Pack, qui proposera 3 nouveaux circuits emblématiques en complément des 7 courses que comporte le championnat GT britannique, sera disponible cet hiver à la fois sur Steam pour les joueurs PC et sur PlayStation 4 et Xbox One.

Pour ceux qui veulent en voir davantage avant de se décider, ou non, à prendre le départ en compagnie d’Assetto Corsa Competizione, voici un hotlap ACC du Circuit Suzuka au Japon dans la McLaren 720S GT3 pilotée par James Baldwin.