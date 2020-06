En amont de l’arrivée d’Assetto Corsa Competizione le 23 juin sur nos consoles, KUNOS Simulazioni et 505 Games nous proposent une nouvelle vidéo de leur simulation avec un (très) bref aperçu des modes de jeu.

N’espérez toutefois pas un menu détaillé du contenu du jeu, l’éditeur se contente de nous rappeler que le solo comme le multijoueur auront leur place dans cette version console d’Assetto Corsa Competizione sur fond de GT World Challenge.

On profite tout de même de l’occasion pour rappeler que les pré-commandes du jeu seront récompensées par un Intercontinental GT Pack assez fourni puisque composé de quatre circuits (le circuit de Kyalami, le circuit de Suzuka, le Weathertech Raceway Laguna Seca et le circuit de Mount Panorama), 45 livrées de voitures, 30 équipes et 50 pilotes. Du contenu bonus déjà à disposition sur PC où Assetto Corsa Competizione roule depuis pas mal de temps.