Un peu moins d’un an après le déploiement de sa version « finale » sur PC, Assetto Corsa Competizione est prêt à prendre la route jusqu’aux PS4 et Xbox One. KUNOS Simulazioni et 505 Games ont annoncé la nouvelle pour cette version à paraître le 23 juin en téléchargement et en édition physique.

Assetto Corsa Competizione, le programme sur consoles

Sur consoles, Assetto Corsa Competizione sera vendu 39,99€ avec les pilotes, les équipes, les voitures et circuits officiels du championnat GT3, les modes de jeu qui vont bien (en ligne ou non) et « graphismes et conditions météorologiques photoréalistes ».

Les fans de simulation sont d’ores et déjà invités à pré-commander leur exemplaire. Dans quel but ? Obtenir un DLC bonus, le Intercontinental GT Pack (dispo sur PC) avec ses quatre circuits (le circuit de Kyalami, le circuit de Suzuka, le Weathertech Raceway Laguna Seca et le circuit de Mount Panorama), 45 nouvelles livrées de voitures, 30 nouvelles équipes et 50 nouveaux pilotes.

Assetto Corsa Competizione, la version PC n’est pas oubliée

KUNOS Simulazioni et 505 Games ne mettront pas de côté la version PC de Assetto Corsa Competizione, c’est promis.

D’ailleurs, l’update 1.4 sera proposée aux joueurs PC dès avril avec de nouvelles fonctionnalités dont « un nouveau showroom de voitures, de nouveaux choix de personnalisation de pilotes et de voitures ainsi que des options supplémentaires pour les serveurs multijoueurs. La mise à jour apportera également de nombreuses améliorations des fonctionnalités du jeu, de l’interface utilisateur et des algorithmes. »

Des DLC sur PC et consoles

Dans le courant de l’été sur PC, et à l’automne sur PS4/Xbox One, Assetto Corsa Competizione verra débouler « plus de dix nouvelles voitures GT4 » alors que cet hiver, sur tous les supports, un autre pack sera disponible avec « trois nouveaux circuits iconiques des British GT Championship ».

L’un comme l’autre de ces packs seront payants, prévient le communiqué de l’éditeur.