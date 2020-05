Quelques jours après l’annonce officielle, Assassin’s Creed Valhalla avait promis de profiter de l’épisode Inside Xbox dédié à la Xbox Series X pour montrer un bout de son gameplay. Oui, le jeu d’Ubisoft était bien au rendez-vous. Non, l’exhibition n’a pas été à la hauteur des espérances.

Avec ce « teaser de gameplay », Ubisoft et Microsoft n’illustrent en effet que très peu ce que sera Assassin’s Creed Valhalla. Un aperçu de ce que sera en mesure de proposer l’engine du jeu, oui pourquoi pas, mais pour réellement apprécier du « gameplay » il faudra repasser.

Ce moment a surtout été l’occasion pour les deux compagnies de clamer leur amour, le communiqué qui a été diffusé par Ubisoft le confirmant allègrement :

Grâce à la Xbox Series X, les graphismes d’Assassin’s Creed Valhalla seront améliorés et donneront aux joueurs l’opportunité d’explorer, au sein d’un monde ouvert, la Norvège et l’Angleterre dans les moindres détails. Les temps de chargement du jeu seront également diminués. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de la technologie Smart Delivery qui permettra aux joueurs de n’acheter qu’une seule fois le jeu et de pouvoir y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X dès son lancement et dès que la console sera disponible.

Assassin’s Creed Valhalla a donc rendez-vous sur Xbox Series X en fin d’année, mais aussi sur PC, PS4, Xbox One, PS4 et Stadia. Comme d’autres, le jeu intégrera le programme Smart Delivery de Microsoft : l’achat du jeu sur One permettra d’obtenir la version Series X à sa sortie, sans avoir à repasser à la caisse.