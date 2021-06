L’Ubisoft Forward a évidemment fait place à Assassin’s Creed Valhalla. L’un des titres phares de l’actuel catalogue d’Ubisoft était présent lors de ce show E3 2021 et avec lui, une introduction à ce qui sera la seconde année de contenus du jeu. En tête d’affiche, une nouvelle extension baptisée Le Siège de Paris.

Assassin’s Creed Valhalla : Le Siège de Paris

Dans Le Siège de Paris, contenu prévu pour la seconde partie de l’été, les joueurs retrouveront Eivor en Francie. Il sera question d’une histoire qui mènera à « l’une des batailles les plus tristement célèbres de l’Histoire viking ». Nouvelles armes, capacités, compétences, nouveaux ennemis et équipements inédit, cette extension apportera aussi son lot de missions d’infiltration Black Box. Son prix ? 24,99€ en achat individuel, ou disponible via le Season Pass.

Assassin’s Creed Valhalla : Discovery Tour et autres

C’est une tradition depuis Origins et Assassin’s Creed Valhalla n’y échappera pas. Un Discovery Tour gratuit (pour les possesseurs du jeu, 19,99€ en standalone) qui permettra d’en apprendre plus sur les Vikings, toujours avec une approche ludique, non violente et conçue en concertation avec des historiens.

Enfin, alors qu’un mystérieux portail a fait son apparition lors de la fin de la présentation d’Assassin’s Creed Valhalla à cet Ubisoft Forward, l’éditeur français a aussi promis de nouvelles mises à jour gratuites dans les semaines à venir. Le costume de Basim est par exemple désormais diponible via Ubisoft Connect pour les intéressés.