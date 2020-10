Assassin’s Creed Valhalla pointera le bout de sa hache dans une dizaine de jours et Ubisoft occupe le terrain avec la mise en ligne d’une nouvelle bande-annonce cinématique. Une vidéo réalisée en collaboration avec l’agence DDB Paris, à découvrir ci-dessous dans sa version française intégrale.

L’occasion d’apprécier le viking Eivor (ici doublé par le comédien Adrien Antoine, différent du doublage dans le jeu) avant de le retrouver lors de la sortie du jeu le 10 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series S / Series X, PS4 et PC puis, quelques jours plus tard, au lancement de la PS5.