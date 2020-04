Comme prévu, Ubisoft livre les premières informations sur le prochain Assassin’s Creed au temps des Vikings. On fait le point sur tous les éléments à notre disposition concernant ce Assassin’s Creed Valhalla, juste après avoir visionné le premier et long (mais très bon) trailer cinématique du jeu.

Assassin’s Creed Valhalla, l’épopée d’Eivorg

Assassin’s Creed Valhalla, premiers éléments de gameplay

. Un personnage présenté comme un féroce guerrier viking, chef de clan, obligé d’établir « un nouveau foyer au beau milieu d’une lutte de pouvoir pour le contrôle de l’Angleterre » en partant des glaces de la mer du Nord.Comme dans l’interminable Odyssey , les joueurs pourront choisir le sexe de leur héros mais aussi « personnaliser leur coiffure, leurs tatouages, leurs peintures de guerre ainsi que leur équipement« . Côté choix, Ubisoft parle aussi d’alliance politique, de dialogue et de combat dont les actions auront une influence sur le monde dans lequel Eivorg évoluera.s’appuiera évidemment sur ses prédécesseurs tout en proposant quelques nouveautés maîtresses dont des raids après avoir navigué sur les incontournables drakkars, de la construction, l’extension de colonie et la gestion de l’influence.

Pour les combats, on nous promet un tout nouveau système autorisant notamment les affrontements avec deux armes en même temps. Les ennemis auront quant à eux droit à une plus grande variété, ce qui ne sera pas un luxe, et une place toute particulière sera accordée aux fameux raids. En plus d’avoir l’importance sur la vie et la gestion des colonies, les raids permettront aussi d’explorer ce qui sera un nouveau territoire pour notre héros viking alors qu’Aelfred de Wessex fera tout pour préserver ses terres anglo-saxonnes.

Assassin’s Creed Valhalla, les premières images

Assassin’s Creed Valhalla : la sortie, les supports et les collectors

Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+), PS4, Xbox One et Stadia, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X.



Plusieurs éditions sont d’ores et déjà au programme, on vous laisse le soin d’en découvrir les détails officiels ci-dessous.

Cliquez ici pour découvrir les éditions Gold, Ultimate et Collector ainsi que les produits Ubicollectibles d’Assassin’s Creed Valhalla. L’Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass.

L’Édition Ultimate comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d’Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements.

L’Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook® incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu. L’Édition Collector est disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store.

Les produits Ubicollectibles vendus séparément comprendront la figurine Eivor Wolf-Kissed ainsi que la réplique de la lame secrète d’Eivor. Les fans qui précommanderont Assassin’s Creed Valhalla en amont de sa sortie**** recevront dès le lancement du jeu une mission supplémentaire appelée La Voie du Berserker au cours de laquelle ils accompagneront un Berserker légendaire dans sa quête de vengeance.

Dernière précision, Assassin’s Creed Valhalla est développé par Ubi Montréam en collaboration avec (retenez votre souffle) Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapour, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelone, Ubisoft Kiev, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Philippines, Ubisoft Québec, Ubisoft Bucarest, Ubisoft Pune et Sperasoft Studio en guise de partenaire externe. Rien que ça.