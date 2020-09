Sans surprise, Ubisoft a officialisé hier les dates de sortie de Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion. Les deux jeux accompagneront bel et bien les sorties des Xbox Series S et Series X : le 10 novembre prochain.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible à la même date sur Xbox One, PS4, PC et Stadia alors que les versions Xbox One, PS4, PC et Stadia de Watch Dogs Legion seront lâchées quelques jours avant, le 29 octobre.

Qu’en est-il des versions PS5 de Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion ? Elles arriveront au lancement de la console, sans date officielle précise pour le moment donc.