Tout va bien pour Assassin’s Creed Valhalla. Disponible depuis le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X, le nouvel Assassin’s Creed a écoulé « plus d’exemplaires en première semaine de vente que n’importe quel autre jeu Assassin’s Creed sur la même période » se félicite Ubisoft.

Mieux, Valhalla devient « le plus gros lancement sur PC jamais effectué par Ubisoft » grâce notamment à des ventes records sur l’Ubisoft Store tient à préciser l’éditeur français qui ne donne en revanche aucun chiffre de ventes.

Pour les données chiffrées, il faut se contenter de quelques précisions inutiles et donc totalement indispensables : plus de 4 millions de km ont été parcourus par les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla, plus de 55 millions de bâtiments ont été construits dans les colonies, plus de 3,5 millions de parties de dés Orlog ont été remportées et 1,8 million de jeux à boire ont été gagnés.

L’avenir s’annonce radieux pour Assassin’s Creed Valhalla donc, d’autant plus avec la sortie demain de la PS5 sur bon nombre de territoires (dont la France).