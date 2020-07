On ne va pas jouer les surpris puisque la séquence avait officieusement fait son apparition sur la toile avant l’événement mais Assassin’s Creed Valhalla était bien au rendez-vous de l’Ubisoft Forward. L’éditeur français y a notamment montré du gameplay avec une longue vidéo à (re)découvrir ci-dessous.

Désormais attendu pour le 17 novembre sur PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), PS4 et Xbox One, puis au lancement respectif de la PS5 et de la Xbox One X (sans avoir à racheter le jeu pour les possesseurs PS4 et Xbox One du titre), le prochain Assassin’s Creed a profité de ces quelques minutes pour illustrer toute sa violence, caractérisée par des démembrements brutaux, la possibilité de combattre avec deux armes à la fois ou encore de mener des raids avec des compagnons IA.

La lame secrète fera quant à elle son retour pour notre héros/héroïne Eivor, alors que le jeu d’Ubisoft Montréal adoptera une approche politique (à base d’alliances) a priori inédite pour la série.