Il y avait de la place pour les productions en apparence plus « modestes » lors du Xbox Games Showcase. As Dusk Falls était d’ailleurs l’une des surprises de cet événement dédié à la Xbox Series X.

Développé par l’équipe d’INTERIOR/NIGHT dont la directrice Caroline Marchal a pris la parole lors de cette présentation, le jeu se présentera comme une expérience narrative interactive inédite mettant en scène « deux familles dont les trajectoires de vie vont se croiser dans le désert de l’Arizona, en 1999 ». Une histoire qui débutera en son milieu nous précise-t-on, nous invitant ensuite à en découvrir de multiples points de vue sur une période de 30 ans.

Pas de date pour As Dusk Falls. On sait déjà qu’il intégrera le Xbox Game Pass à sa sortie sur console et PC.