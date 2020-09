C’est le grand jour pour eXiin, son Ary and the Secret of Seasons est désormais disponible en téléchargement sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Une arrivée célébrée avec un trailer de lancement, que l’on partage avec vous ci-dessous.

Mettant en scène Ary, jeune fille qui devient la gardienne de l’hiver dans le monde de Valdi, Ary and the Secret of Seasons est un jeu d’action-aventure dont la particularité repose sur le pouvoir de manipuler les saisons.

On vous a déjà parlé du jeu au début de l’été (avec plus d’1h de gameplay à la clé), ajoutons simplement que Just For Games propose aussi une version physique chez nous sur PS4 et Switch.