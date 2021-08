En attendant de prendre le départ sur PS4 et PS5, le grisant art of rally vient de faire son apparition sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S. Mieux encore, le top-down racer de Funselektor intègre directement le catalogue du Xbox Game Pass sur consoles et PC Windows 10.

Si art of rally déboule avec toutes les mises à jour déjà déployées sur PC, le jeu en profite pour se doter d’une toute nouvelle mise à jour gratuite. Kenya Update, c’est son nom, est déployée sur tous les supports et apporte 4 nouvelles voitures, 6 nouvelles étapes, 1 niveau en mode libre et des animaux sauvages.