Joyeux anniversaire Arkane Studios ! Créé à Lyon en 1999-2000, le studio désormais implanté aux Etats-Unis (au Texas, avec Arkane Studios Austin) célèbre donc son vingtième anniversaire et se fend d’une chouette vidéo à retrouver ci-dessous.

Arx Fatalis, les Dishonored ou encore Prey mais aussi le prochain Deathloop, le trailer ci-dessous permet de replonger de belle manière dans les univers respectifs de ces titres.

Bethesda signale au passage qu’il va également célébrer les 20 ans d’Arkane « à travers de multiples contenus et activités » regroupés sous le nom de Arkane 20 et présentés sur le site officiel de l’éditeur.

Il est également possible de récupérer gratuitement Arx Fatalis en s’inscrivant à la newsletter figurant sur cette page, action qui permet aussi de mettre la main sur l’artbook numérique The Art of Arkane. Sympa.