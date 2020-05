On connaissait déjà le Xbox Game Studios de Microsoft, il y aura désormais le label PlayStation Studios pour Sony. Tout comme la concurrence, Sony souhaite ainsi regrouper sous une seule et même marque les équipes internes de développement que sont Naughty Dog, Insomniac Games ou encore Santa Monica Studio, entre autres.

Plus que le nom, somme toute assez commun, c’est surtout la vidéo d’introduction PlayStation Studios (celle que vous verrez à chaque lancement d’un jeu concerné) qui fait sourire tout ceux qui ont déjà vu défiler la séquence Xbox Game Studios, avec une structure et une présentation totalement similaires.

Rien de bien méchant cela dit, on retient surtout la volonté de Sony d’unifier ses équipes et ses licences. Et comme le Sackboy est représenté, nous voilà heureux.