Amplitude Studios aime surprendre son monde, surtout quand cela concerne sa licence Endless. Tout en évoquant Dungeon of the Endless mais sans pour autant affirmer qu’il s’agit d’une suite, les développeurs ont levé le voile sur Endless Dungeon dont on a pu découvrir le premier trailer tout en musique lors des Game Awards 2020.

Présenté comme un « rogue-lite tactique plein d’action », ce nouvel épisode verra une équipe de héros combattre une horde infinie de monstres du côté d’une station spatiale abandonnée. D’une porte à l’autre de la structure, les joueurs tenteront d’atteindre le coeur de la station en protégeant leur précieux cristal.

Jouable en solo (en contrôlant tous les personnages) ou à plusieurs en ligne, Endless Dungeon sortira on ne sait trop quand sur PC et consoles. En attendant, quelques premières images sont aussi disponibles ci-dessous alors que les plus impatients peuvent s’inscrire à cette adresse pour obtenir un skin gratuit.