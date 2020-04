Les années 90 sont à l’honneur ce matin avec la sortie d’une compilation regroupant Another World et Flashback, créés respectivement par Eric Chahi et Paul Cuisset.

Déjà disponible sur PS4 et Nintendo Switch, la compilation contient l’OST digitale des deux jeux, quatre artworks (2 de Flashback et 2 d’Another World) et sera présentée avec une jaquette réversible.

La version d’Another World embarquée est bien évidemment remasterisée, propose trois modes de difficulté et permet de choisir entre la bande son originale ou la version remise aux goûts du jour.

Flashback quant à lui est proposé dans une version Director’s Cut qui contient 2 scènes coupées exclusives, la possibilité de choisir la couleur du T-shirt de Conrad, un mode entrainement et une toute nouvelle fonction Rewind pour revenir en arrière en cas d’échec. Les joueurs pourront également rejouer les cinématiques déjà visionnées et profiter des musiques du jeu à travers le Jukebox.

Voilà une bien belle occasion, pour les joueurs PS4 et Nintendo Switch, de découvrir ou redécouvrir ces deux chefs-d’œuvre.