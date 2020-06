Alors qu’il continue de squatter la première place des ventes de jeux en France, Animal Crossing New Horizons n’oublie pas de s’alimenter en nouveaux contenus. Il est temps pour Nintendo de dévoiler le programme des mises à jour estivales de son exclusivité Switch, plus précisément la première mise à jour d’été programmée pour le 3 juillet.

De la plongée, Pascal et Gulliver

Premier morceau de cette prochaine MAJ gratuite d’Animal Crossing New Horizons, la possibilité d’enfiler une combinaison puis d’aller nager et plonger dans les eaux entourant votre île. Bien sûr, la collecte d’étoile de mer et autres créatures marines sera de mise histoire de remplir le musée.

Second élément de la première mise à jour d’été, l’arrivée de Pascal dans New Horizons avec qui il sera possible d’échanger des pétoncles pour dégoter de nouveaux plans de bricolage (avec des objets inédits à la clé). Enfin, Gulliver sera de retour en version pirate. Une présence bien mystérieuse, Nintendo se contentant d’indiquer qu’il faudra lui venir en aide pour obtenir une récompense.

Des images, en attendant la mise à jour d’août

Une version 2 de la mise à jour d’été sera proposée en août. Aucune info sur son contenu, on va donc se contenter des screenshots qui accompagnent l’annonce de la première mise à jour estivale.