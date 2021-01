Les saisons défilent dans Animal Crossing : New Horizons et les événements se succèdent. L’heure est d’ores et déjà aux festivités de carnaval à la faveur d’une nouvelle mise à jour qui sera déployée dès ce jeudi, le 28 janvier. Voici la bande-annonce de ce nouvel évènement évidemment accompagné de nouveaux objets et costumes.

C’est Carnaval, c’est Roberto !

Nintendo donne notamment rendez-vous au 15 février pour participer aux festivités en compagnie du danseur Roberto, journée durant laquelle « les joueurs pourront attraper dans leur filet les plumes colorées qui tomberont sur l’île et ensuite les donner à Roberto pour avoir droit à un numéro de danse endiablé ».

Du côté des costumes, dès le 1er février, la boutique des Sœurs Doigts de Fée se dotera de tenues de carnaval et les amateurs d’objets pourront aller chez Nook pour y dégoter, du 1er au 14 février, des items célébrant la fête des amoureux. « Un lot de mimiques de carnaval sera disponible à l’achat contre des Clochettes à la boutique de Nook pour une durée limitée » ajoute Nintendo.